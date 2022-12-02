ГПК Беларуси: ещё один беспилотник сбит на границе с Украиной

Новости Беларуси. Над белорусским пунктом пропуска «Мокраны» кружил украинский беспилотник. Его «сбили» из радиоэлектронного ружья. Инцидент произошел 1 декабря в 1 200 метрах от государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники совместно с военнослужащими засекли дрон на высоте около 300 метров. Квадрокоптер, прилетевший с территории Украины, не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки. Беспилотник принудительно посадили.