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ГПК Беларуси: ещё один беспилотник сбит на границе с Украиной

02 декабря 2022 10:22
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Новости Беларуси. Над белорусским пунктом пропуска «Мокраны» кружил украинский беспилотник. Его «сбили» из радиоэлектронного ружья. Инцидент произошел 1 декабря в 1 200 метрах от государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК Беларуси: ещё один беспилотник сбит на границе с Украиной-1

Пограничники совместно с военнослужащими засекли дрон на высоте около 300 метров. Квадрокоптер, прилетевший с территории Украины, не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки. Беспилотник принудительно посадили.

ГПК Беларуси: ещё один беспилотник сбит на границе с Украиной-3

По данному факту проводится проверка. В ноябре на белорусско-украинской границе было отмечено два подобных случая. Причем с периодичностью около двух недель.

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# Госпогранкомитет

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