Готовим витаминный салат. Какие овощи считаются самыми полезными?
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Осень близко, а значит самое время запасаться витаминами. В салатах, кстати, их больше всего. Пошла готовить.
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Кристина Ладутько, нутрициолог:
Самые полезные сезонные овощи, которые каждому из нас нужно будет внедрить в свой рацион, на первом месте стоят крестоцветные. Сюда мы относим любые капустные растения. Это белокочанная капуста, краснокочанная, брокколи, кольраби. Чем же полезна капуста? Во-первых, высоким содержанием витамина С, во-вторых, фолиевой кислотой, а также это хороший источник клетчатки. Также любая капуста поможет вам наладить микрофлору в вашем кишечнике.
Готовим салат. Вам понадобится капуста и морковь, соль и сахар по вкусу. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла и чайную ложку винного уксуса. Все нашинковать, перемешать – и вуаля, можно наслаждаться вкусом.
Кристина Ладутько:
Следующая группа овощей полезных сезонных – это свекла и морковь. Эти овощи обладают высоким содержанием бетакаратина, это витамин А, также фолиевой кислоты, витамина С и других витаминов и минералов. Однако стоит помнить, что витамин А усваивается плохо нашим организмом без какой-либо жировой составляющей. Поэтому если вы готовите салат из свеклы или моркови в сыром виде, рекомендуется туда добавить одну ложечку любого растительного масла.
Не откладывайте до ужина то, что можете съесть за обедом. Вам понадобится 200 граммов свеклы, одна крупная морковь и несколько зубчиков чеснока. Сюда же вливаем столовую ложку лимонного сока и две столовые ложки оливкового масла. Солим, перчим и благодарим себя за порцию витаминов.
Кристина Ладутько:
Также полезными сезонными овощами являются кабачки и тыквы. Чем же они полезны? Это богатый источник клетчатки при довольно низкой калорийности. Это говорит о том, что вы можете свободно употреблять их в пищу, они не вызывают большого скачка сахара в крови, также вы можете употреблять их на диете, но при этой калорийность ваша будет в рамках нормы.
Сладкое трио! Берем кабачок, помидор, огурец и чеснок. Сюда же чайная ложка соли и пучок укропа. Все очищаем, добавляем пряности и отправляем в пакет. Тщательно встряхиваем и в холодильник на ночь. Получается сказочно вкусно и очень красиво. А под горячую картошку – ну просто вкуснота.