Готовим витаминный салат. Какие овощи считаются самыми полезными?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Осень близко, а значит самое время запасаться витаминами. В салатах, кстати, их больше всего. Пошла готовить.

Авитаминозу – стоп! Предлагаем вкусные способы борьбы с коварным недугом.

Кристина Ладутько, нутрициолог:

Самые полезные сезонные овощи, которые каждому из нас нужно будет внедрить в свой рацион, на первом месте стоят крестоцветные. Сюда мы относим любые капустные растения. Это белокочанная капуста, краснокочанная, брокколи, кольраби. Чем же полезна капуста? Во-первых, высоким содержанием витамина С, во-вторых, фолиевой кислотой, а также это хороший источник клетчатки. Также любая капуста поможет вам наладить микрофлору в вашем кишечнике.

Готовим салат. Вам понадобится капуста и морковь, соль и сахар по вкусу. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла и чайную ложку винного уксуса. Все нашинковать, перемешать – и вуаля, можно наслаждаться вкусом.