Готовим сладости без сахара: паста из бананов, сухого молока и какао

Доброе утро! С вами Алена Высоцкая и сегодня я хочу поговорить о десертах, которые точно полезны, которые точно любят дети, и которые точно могут заменить магазинные. И более того, дети их могут сделать сами!

А кто знает, что пить чай с сахаром – вредно?

И пьёте? А кто не пьет чай с сахаром? Молодцы! Сахар – это очень вредный продукт. И нужно его максимально заменять на натуральные ингредиенты, которые не настолько вредны, но при этом тоже сладкие. В качестве примера я покажу, как приготовить настоящую шоколадную пасту без единой капельки сахара.