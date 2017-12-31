Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом

С вами Алёна Высоцкая. Сегодня сделаем интересный салат из самых обычных продуктов, которые есть практически у каждого из нас.

Я использую корень сельдерея, картофель, тыкву и курицу.



Итак, начнём с того, что овощи я запеку в духовке. Пока овощи запекаются – я займусь соусом.

Это что-то, похожее на соус дзадзики – такой популярный греческий соус.

Всё, что для него нужно: укроп, чеснок, солёный огурец и йогурт.

И соль-перец по вкусу, естественно. Огурец натираем на мелкую тёрку.

Сейчас очень важный момент – обязательно сливайте сок.

Так же натираем чесночок. Осталось нарезать укроп.

Отправляем укроп к остальным ингредиентам. Добавляем йогурт. Густой, нежирный.

Вот сметана была бы жирной в этом соусе.



Отставляю его ожидать своего часа.

И осталось обжарить с обеих сторон курицу.



Буквально по минуте с каждой стороны на хорошем, большом огне, на раскалённой сковороде. Овощи готовы. Можно приступать к нарезке.





Я решила добавить сюда чуточку копченого сыра.



Это, конечно, необязательно продукт, который есть в каждом нашем холодильнике. Но в таком количестве, в котором он понадобится в этот салат, это – совершенно ничто. Зато вкус он добавит прилично.