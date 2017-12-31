Прямой эфир

Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом

31 декабря 2017 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С вами Алёна Высоцкая. Сегодня сделаем интересный салат из самых обычных продуктов, которые есть практически у каждого из нас.

Я использую корень сельдерея, картофель, тыкву и курицу.

Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом-1


Итак, начнём с того, что овощи я запеку в духовке. Пока овощи запекаются – я займусь соусом.

Это что-то, похожее на соус дзадзики – такой популярный греческий соус.

Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом-4

Всё, что для него нужно: укроп, чеснок, солёный огурец и йогурт.

Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом-7

И соль-перец по вкусу, естественно. Огурец натираем на мелкую тёрку.
Сейчас очень важный момент – обязательно сливайте сок.
Так же натираем чесночок. Осталось нарезать укроп.
Отправляем укроп к остальным ингредиентам. Добавляем йогурт. Густой, нежирный.
Вот сметана была бы жирной в этом соусе.

Отставляю его ожидать своего часа.

И осталось обжарить с обеих сторон курицу.

Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом-10


Буквально по минуте с каждой стороны на хорошем, большом огне, на раскалённой сковороде. Овощи готовы. Можно приступать к нарезке.

Я решила добавить сюда чуточку копченого сыра.

Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом-13


Это, конечно, необязательно продукт, который есть в каждом нашем холодильнике. Но в таком количестве, в котором он понадобится в этот салат, это – совершенно ничто. Зато вкус он добавит прилично.

Приятного аппетита!

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

Другие новости рубрики

Все новости
Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й
31 декабря 2017 16:43

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й

Танец хака, фейерверк на пляже, спуск с вулкана: как в мире провожают старый год и встречают 2018 год
31 декабря 2017 16:34

Танец хака, фейерверк на пляже, спуск с вулкана: как в мире провожают старый год и встречают 2018 год

Устрицы, икра, утка: показываем, что покупают минчане к праздничному столу
31 декабря 2017 14:44

Устрицы, икра, утка: показываем, что покупают минчане к праздничному столу