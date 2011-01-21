Готовим настоящие бабушкины пироги и... мындрики

Среди множества кулинарных рецептов, самые любимые и вкусные —бабушкины. Чего только стоят домашние пироги и пирожки. Сегодня мы с удовольствием приготовим эти любимые с детства лакомства. Тамара Вашкевич:

Делается очень быстро. Разминаем полпачки дрожжей и добавляем стакан молока, чтобы дрожжи растаяли, лучше разогреть смесь на кухонной плите.

Соединяем и взбиваем 2 яйца и ложку сахара. Растапливаем на сковороде сливочное масло, ждем пока оно немного остынет и вливаем его постепенно в дрожжи, одновременно перемешивая. В завершении добавляем 4 полных стакана муки и замешиваем тесто. Самое важное, размять тесто так, чтобы оно не прилипало к пальцам. Тогда массе не нужно будет стоять полдня, чтобы получилась опара. Тамара Вашкевич:

Наливаем на сковороду немного растительного масла и смазываем ее всю. Делаем из теста лепешки и кладем на сковородку. Тесто надо так размять, чтобы были покрыты и края сковородки. Наверх кладем яблоки и посыпаем их сахаром. Чтобы пирог получился красивым и аппетитным, его можно украсить. Например, сделать косу. Из оставшегося тесто нарезать три полоски, скрутить их в трубочки и заплести в косичку. Здесь главное фантазия. Ставим в духовку на 40 минут.