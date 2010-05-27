Прямой эфир

Государство и церковь должны вместе заниматься вопросами духовно-нравственного воспитания в стране

27 мая 2010 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Так считают участники международной научно-практической конференции в Жировичах.

Опытом здесь обменялись более ста учёных, деятелей культуры и представителей духовенства из Беларуси и Украины.

Так, между правительством Беларуси и Белорусской православной церковью уже подписано соглашение о сотрудничестве. За последние годы его реальным воплощением стало открытие сотен новых церквей и воскресных школ.

Михаил Мясникович, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Несмотря на то что каждый занимается своим делом, — духовенство — духовным, власть — своим — цели и задачи у нас общие. Они касаются того, как сделать гармоничным развитие личности, как обеспечить социальный мир и спокойствие в обществе, а также решения межконфессиональных вопросов.

# общество # Религия

Другие новости рубрики

Все новости
Коллекция необычных кукол ручной работы в Витебске
27 мая 2010 12:24

Коллекция необычных кукол ручной работы в Витебске

27 мая 2010 11:43

Счетчики воды в квартирах минчан позволили сэкономить треть стоимости расходов на водоснабжение

27 мая 2010 11:23

Работники берлинских аэропортов «Тегель» и «Шёнефельд» начали предупредительную забастовку