Государство и церковь должны вместе заниматься вопросами духовно-нравственного воспитания в стране

Так считают участники международной научно-практической конференции в Жировичах.

Опытом здесь обменялись более ста учёных, деятелей культуры и представителей духовенства из Беларуси и Украины.

Так, между правительством Беларуси и Белорусской православной церковью уже подписано соглашение о сотрудничестве. За последние годы его реальным воплощением стало открытие сотен новых церквей и воскресных школ.

Михаил Мясникович, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Несмотря на то что каждый занимается своим делом, — духовенство — духовным, власть — своим — цели и задачи у нас общие. Они касаются того, как сделать гармоничным развитие личности, как обеспечить социальный мир и спокойствие в обществе, а также решения межконфессиональных вопросов.