Прямой эфир

Государственный университет им. Я. Купалы и Гродненская епархия православной церкви подписали соглашение

06 января 2016 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В канун Рождества объединить усилия решили Государственный университет имени Янки Купалы и Гродненская епархия православной церкви. Соглашение о сотрудничестве 6 января подписали обе стороны.

В планах – проведение совместных научных и богословских конференций, благотворительных акций. В частности, педагоги и психологи будут оказывать помощь священникам в работе с трудными подростками, социально неблагополучными семьями. Общими будут усилия и по нравственному воспитанию подрастающего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Если наладить именно системную, не только эпизодическую, основу научную, учебную, воспитательную по всем основным процессам, по которым ведет свою деятельность университет, безусловно, это будет иметь отклик и в общественной жизни Гродненщины.

Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский:
И университет получает какой-то импульс нового бытия двустороннего, многополярного зрения на науку, и богословие, церковь тоже приобретает, может, еще более глубокий какой-то научный, богословский подход к своим религиозным вопросам.

# общество # Церковь # Андрей Король

Другие новости рубрики

Все новости
Расписание праздничных богослужений в Минске на Рождество
06 января 2016 12:44

Расписание праздничных богослужений в Минске на Рождество

Ее зовут Ланесра: жена лишь через два года узнала, что муж назвал дочь в честь «Арсенала»
06 января 2016 11:02

Ее зовут Ланесра: жена лишь через два года узнала, что муж назвал дочь в честь «Арсенала»

Министр внутренних дел Беларуси 6 января сотрудникам МВД вручил погоны полковника
06 января 2016 10:19

Министр внутренних дел Беларуси 6 января сотрудникам МВД вручил погоны полковника