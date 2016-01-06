Государственный университет им. Я. Купалы и Гродненская епархия православной церкви подписали соглашение

Новости Беларуси. В канун Рождества объединить усилия решили Государственный университет имени Янки Купалы и Гродненская епархия православной церкви. Соглашение о сотрудничестве 6 января подписали обе стороны.

В планах – проведение совместных научных и богословских конференций, благотворительных акций. В частности, педагоги и психологи будут оказывать помощь священникам в работе с трудными подростками, социально неблагополучными семьями. Общими будут усилия и по нравственному воспитанию подрастающего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Если наладить именно системную, не только эпизодическую, основу научную, учебную, воспитательную по всем основным процессам, по которым ведет свою деятельность университет, безусловно, это будет иметь отклик и в общественной жизни Гродненщины.

Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский:

И университет получает какой-то импульс нового бытия двустороннего, многополярного зрения на науку, и богословие, церковь тоже приобретает, может, еще более глубокий какой-то научный, богословский подход к своим религиозным вопросам.