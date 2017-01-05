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Горячий чай и медпомощь – каждому: в Могилеве волонтеры «Красного креста» организовали пункты обогрева

05 января 2017 13:15
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Новости Беларуси. В связи с похолоданием в Могилеве волонтеры «Красного креста» организовали пункты обогрева. По городским улицам курсирует два микроавтобуса. Они подъезжают к остановкам общественного транспорта, где волонтеры предлагают горожанам согреться горячим чаем бесплатно.

В наиболее людных местах города – вокзалах, рынках – организованы стационарные пункты обогрева. В таких палатках также можно согреться горячим, подкрепиться печеньем, а также измерить артериальное давление и получить консультацию медика. Пункты обогрева будут работать до окончания сильных холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Никитин, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества красного креста:
Мы уже отвыкли и от сильных морозов, и от жары. В экстремальной ситуации, считаем, мы должны быть там, где нужны.

# общество # Белорусское общество Красного Креста

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