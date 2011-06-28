Городские власти встретились с работниками Минского завода колесных тягачей

География поставок каждый день расширяется. Партия техники недавно отправилась в Арабские Эмираты. Среди постоянных заказчиков — Турция и Египет.

Сегодня Минский завод колёсных тягачей делает ставку на экспорт оборудования, модернизацию производства и рост зарплаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы отмечаем, что предприятие в этом году работает устойчиво стабильно, что объём выпускаемой продукции увеличился, заказы серьёзные из различных уголков мира. Достаточно уверенный темп роста заработной платы — руководство предприятия за счёт увеличения производительности труда проиндексировало заработную плату, повысило тарифную ставку.