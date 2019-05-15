Горчица и хозяйственное мыло: безопасно избавляемся от вредителей в саду и огороде

Весна – активная пора для дачников. Рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения», как безопасно предотвратить появление вредителей растений.
Весна – активная пора для дачников. Рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения», как безопасно предотвратить появление вредителей растений.
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра и краеведения:
Сегодня мы поговорим о приготовлении простого и безопасного инсектицида для борьбы с комплексом вредителей в саду и огороде.
Тли, цикадки, щитовки, всевозможные гусеницы и плодожорки так и норовят свести на нет все усилия садоводов и огородников.
Применение химически синтезированных пестицидов оправдано только при массовом развитии вредителей. Для профилактики возникновения повреждений вредителями стоит использовать природные средства.
Для приготовления нашего состава необходимо взять 100 гр горчичного порошка на ведро воды.
Всыпаем порошок непосредственно в воду и тщательно размешиваем. Получившийся раствор оставляем настаиваться 3-4 дня. После раствор необходимо отфильтровать и наполнить им опрыскиватель.
Иван Русских:
В качестве прилипателя подойдёт 100 гр хозяйственного мыла на 10 литров воды.
Тщательно обрабатываем растения с верхней и нижней стороны.
Это позволит надолго избавиться от целого комплекса вредителей, не нанеся ущерба ни окружающей среде, ни собственному здоровью. Желаю, чтобы процесс выращивания растений был для вас приятным, а результат всегда радовал!
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