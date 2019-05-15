Горчица и хозяйственное мыло: безопасно избавляемся от вредителей в саду и огороде

Весна – активная пора для дачников. Рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения» , как безопасно предотвратить появление вредителей растений.

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра и краеведения:

Сегодня мы поговорим о приготовлении простого и безопасного инсектицида для борьбы с комплексом вредителей в саду и огороде.

Тли, цикадки, щитовки, всевозможные гусеницы и плодожорки так и норовят свести на нет все усилия садоводов и огородников.

Применение химически синтезированных пестицидов оправдано только при массовом развитии вредителей. Для профилактики возникновения повреждений вредителями стоит использовать природные средства.

Для приготовления нашего состава необходимо взять 100 гр горчичного порошка на ведро воды.