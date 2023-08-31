Голубую Луну можно было наблюдать минувшей ночью

Редкое астрономическое явление под названием голубая Луна можно было наблюдать минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это полнолуние стало вторым в августе, что сделало его голубой Луной по новому определению, представленному учеными ранее. Первое полнолуние прошло в самом начале августа. Впрочем, данное явление не имеет ничего общего с цветом спутника земли, название оно получило из-за своей редкости.