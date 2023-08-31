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Голубую Луну можно было наблюдать минувшей ночью

31 августа 2023 08:46
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Редкое астрономическое явление под названием голубая Луна можно было наблюдать минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голубую Луну можно было наблюдать минувшей ночью-1

Это полнолуние стало вторым в августе, что сделало его голубой Луной по новому определению, представленному учеными ранее. Первое полнолуние прошло в самом начале августа. Впрочем, данное явление не имеет ничего общего с цветом спутника земли, название оно получило из-за своей редкости.

# Природные явления # общество # Фотофакт

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