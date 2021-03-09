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Из запаса призовут около тысячи человек. В Вооружённых Силах начался второй этап комплексной проверки войск

09 марта 2021 10:35
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из запаса призовут около тысячи человек. В Вооружённых Силах начался второй этап комплексной проверки войск-1

Она затронет органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части. Планируется призвать из запаса порядка тысячи человек. Завершится проверка проведением тактических учений.  

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Из запаса призовут около тысячи человек. В Вооружённых Силах начался второй этап комплексной проверки войск-4

На стадии подготовки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военкоматов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия ее с длительного хранения и дополнительных поступлений из госорганизаций, получение материальных средств со складов и баз хранения.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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