Из запаса призовут около тысячи человек. В Вооружённых Силах начался второй этап комплексной проверки войск

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она затронет органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части. Планируется призвать из запаса порядка тысячи человек. Завершится проверка проведением тактических учений.

На стадии подготовки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военкоматов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия ее с длительного хранения и дополнительных поступлений из госорганизаций, получение материальных средств со складов и баз хранения.