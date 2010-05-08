Главы государств начинают прибывать в Москву. Пассажиров просят быть готовыми к задержкам рейсов

Лидеры государств, пожелавшие принять участие в торжествах по случаю 65-летия Победы, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывают в Москву в субботу.

Как ожидается, среди прочих в субботу прибудут также президент Болгарии Георгий Прванов, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Лидеры ряда государств СНГ, включая Белоруссию, Украину, тоже уже в субботу приедут в Москву.

Всего на празднование 9 мая в столицу намерены приехать около 30 глав государств и правительств. В их числе — лидеры стран СНГ, Вьетнама, Израиля, Латвии, Греции, Македонии, Монголии, Сербии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Эстонии, глава правительства Италии.

Кроме того, собирается прибыть генсек Совета Европы. В пятницу в российскую столицу приехали более 200 ветеранов из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На праздновании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, как ожидается, будут присутствовать также ветераны государств-участников антигитлеровской коалиции. В их число войдут фронтовики из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции. Самые представительные ветеранские делегации из стран на постсоветском пространстве будут представлены Белоруссией и Украиной. Кроме того, в Москве во время торжеств будут делегации ветеранов из Польши, Канады, Израиля, Словении, Абхазии и Южной Осетии.

На встречу со своими бывшими однополчанами и боевыми товарищами прибывают фронтовики из всех бывших союзных республик. По приглашению российской стороны на празднике будут присутствовать и восемь ветеранов Великой Отечественной войны из Грузии.

В пятницу в Москве приземлились самолеты с ветеранами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Также прибудут группы ветеранов из регионов России: Омской области, республики Алтай, Алтайского края, Томской области, Бурятии, Красноярского края, Кабардино-Балкарской республики, Забайкальского края, Ивановской области.

Пресс-служба аэропорта Внуково распространила информацию, что в связи с прибытием на празднование Дня Победы иностранных делегаций будет полностью перекрыто движение по Киевскому шоссе и настойчиво порекомендовала пассажирам добираться до аэропорта по Минскому и Боровскому шоссе. Однако в столичной ГИБДД эту информацию опровергли, заявив, что полностью перекрывать шоссе приказов не поступало, однако инспекторы будут ограничивать движение по трассе на время проезда официальных делегаций.

На время парада на Красной площади закроют на один час (ориентировочно с 11:00 до 12:00) и воздушное пространство над Москвой, что может повлиять на вылеты из столичных аэропортов. В Росавиации заверили, что аэропорты об этом были предупреждены за неделю и «уже внесли соответствующие коррективы в расписание».

Кроме того, рейсы могут быть перенесены и из-за приезда иностранных делегаций в Москву. «Заранее сказать, когда прилетит руководство государства, невозможно из-за соображений безопасности, поэтому не исключено, что будут ситуации, когда пассажирам о переносе рейса будут говорить уже в аэропорту и им придется ждать»,— заявил пресс-секретарь Росавиации Сергей Извольский, сообщает NEWSru.com.