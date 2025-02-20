Главная сцена концертного зала «Витебск» будет готова к «Славянскому базару»

Новый этап реконструкции одной из ключевых площадок «Славянского базара». Около 30 человек трудятся над обновлением концертного зала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только сцена, но и прилегающие помещения. Пока работают в одну смену, но не исключено, что придется перейти в круглосуточный режим. Ведь уже в начале июня здесь планируются первые мероприятия.

Владимир Воронецкий, директор концертного зала «Витебск»: У нас предусмотрена замена механического оборудования сцены. То есть вся механика сцены, это все штанкетные подъемы, лебедки, все должны быть заменены. Эти лебедки уже со временем устарели. Им где-то с начала эксплуатации 37 лет. На данный момент принято решение, что мы должны перейти на компьютеризированное управление механизмами сцены.

Владимир Махонь, заместитель директора «Белкультпроект» по техническим вопросам: После демонтажа будет выполняться монтажная работа оборудования механического для сценической механики для большого зала. Ведутся работы в малом зале. Пока что прокладка линий. И, надеюсь, ввод в эксплуатацию будет без вопросов и без происшествий.

Двери концертного зала «Витебск» открыты, несмотря на ремонтные работы. Проходят концерты, конференции, репетиции. Участники «Славянского базара» уже готовятся к фестивалю.

Артур Григорян, режиссер заслуженного любительского коллектива Беларуси «Зорька»:

Сама сцена закрылась на реконструкцию, но «Зорька» с новым оборудованием на большой сцене будет выглядеть прекрасно. Реконструкция новых световых приборов, новые колосники будут меняться. И надеюсь, что мы как-то сможем подцепиться и полетать.

Концертный зал «Витебск» – одна из главных фестивальных локаций города. Во время «Славянского базара» площадка принимает сольные концерты и детский музыкальный конкурс.