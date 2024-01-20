Где в Беларуси обучают стрельбе и сколько это стоит – рассказал директор клуба

С прицелом на будущее. Как найти подростку занятие, чтобы оно не только увлекало, но и воспитывало. Знают об этом в «Республиканском стрелково-спортивном клубе» ДОСААФ. И сегодня мы поговорим с его директором Сергеем Халимончиком.

Юрий Царев, ведущий:

Хотим поговорить с вами сегодня о стрелковом спорте, уделить внимание именно стрелковому тиру ДОСААФ, поскольку это один из самых старейших стрелковым тиров в нашей стране.

Сергей Халимончик, директор унитарного предприятия «Республиканский стрелково-спортивный клуб» ДОСААФ:

Многие интересуются, где же сегодня можно пострелять в городе и даже в области, может быть, даже и в республике. Сегодня наша организация занимается подготовкой спортсменов высокого уровня, а также обучением населения стрельбе, это уставные задачи нашей организации. У нас можно не просто прийти пострелять, а обучиться непосредственно стрельбе из огнестрельного оружия. Юрий Царев:

Давайте расскажем, кто может прийти, что нужно: какие-то справки принести?

Сергей Халимончик:

Если это люди с 18 лет и старше, необходима справка о том, что человек не состоит в психоневрологическом диспансере. У нас на сегодня открыты 4 группы по стрельбе именно по олимпийскому виду спорта, именно стрельба пулевая, пистолет. Два тренера, которые ведут эти занятия, – профессиональные тренеры высшей категории, то есть, скажем, квалифицированные люди. Готовят они спортсменов достойных. На сегодня практически за 4 года, пока существует секция, развивается – каждый год мы даем и кандидата в мастера спорта, мастера еще не воспитали – врать не буду – в основном кандидаты в мастера спорта. Что соответствует выполнению государственной программы по физической культуре и спорту.