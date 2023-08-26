Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Минск готовится отметить очередной день рождения. В 2023 году столице Беларуси исполнится 956 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 и 10 сентября город превратится в одну большую праздничную площадку, где можно будет и отдохнуть, и вкусно перекусить, и приобщиться к спорту в кругу единомышленников.

Где лучше провести время и какие еще масштабные мероприятия пройдут в рамках Дня города? Рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 27 августа, в 10:00.

Планируем праздничный маршрут на День города! Где искать главные локации, как успеть посетить все мероприятия и на что сделать акцент? Поможем составить оптимальный график.