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Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»

26 августа 2023 10:28
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить очередной день рождения. В 2023 году столице Беларуси исполнится 956 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 и 10 сентября город превратится в одну большую праздничную площадку, где можно будет и отдохнуть, и вкусно перекусить, и приобщиться к спорту в кругу единомышленников.

Где лучше провести время и какие еще масштабные мероприятия пройдут в рамках Дня города? Рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 27 августа, в 10:00.

Планируем праздничный маршрут на День города! Где искать главные локации, как успеть посетить все мероприятия и на что сделать акцент? Поможем составить оптимальный график.

Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»-1

Минчан и гостей столицы ждет прекрасное шоу.

Не поехали в центр города и ищете развлечения в шаговой доступности? Районные мероприятия организованы на высоком уровне.

Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»-4

Мы определили для себя восемь локаций для Первомайского района.

Экономический форум. Минск готов представить свой производственный и промышленный потенциал для привлечения новых инвестиций.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы расскажем о наших возможностях и промышленных предприятий, будет организована выставка. Мы ждем наших инвесторов.

Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»-7

10 лет на старте. Кто примет участие в главном беговом событии года – полумарафоне?

Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»-10

Любой желающий, которому нравится здоровый образ жизни, который любит спорт, который любит бег.

И когда спорту все возрасты покорны. Бегом от старости. Секрет долголетия от самого опытного участника полумарафона.

Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»-13

91 год. В 7 утра уже на пробежке Полина Алексеевна. И, конечно же, будет участвовать в полумарафоне.

И праздничный фейерверк! Каким он будет в этом году?

Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»-16

Приглашаем всех полюбоваться праздничным фейерверком.

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, в 10:00. Расскажем все о предстоящем празднике.

# День города в Минске # общество # Екатерина Забенько # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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