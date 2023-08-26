Где провести время в День города? Минск готовится отметить 956-летие. Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Минск готовится отметить очередной день рождения. В 2023 году столице Беларуси исполнится 956 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 и 10 сентября город превратится в одну большую праздничную площадку, где можно будет и отдохнуть, и вкусно перекусить, и приобщиться к спорту в кругу единомышленников.
Где лучше провести время и какие еще масштабные мероприятия пройдут в рамках Дня города? Рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 27 августа, в 10:00.
Планируем праздничный маршрут на День города! Где искать главные локации, как успеть посетить все мероприятия и на что сделать акцент? Поможем составить оптимальный график.
Минчан и гостей столицы ждет прекрасное шоу.
Не поехали в центр города и ищете развлечения в шаговой доступности? Районные мероприятия организованы на высоком уровне.
Мы определили для себя восемь локаций для Первомайского района.
Экономический форум. Минск готов представить свой производственный и промышленный потенциал для привлечения новых инвестиций.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы расскажем о наших возможностях и промышленных предприятий, будет организована выставка. Мы ждем наших инвесторов.
10 лет на старте. Кто примет участие в главном беговом событии года – полумарафоне?
Любой желающий, которому нравится здоровый образ жизни, который любит спорт, который любит бег.
И когда спорту все возрасты покорны. Бегом от старости. Секрет долголетия от самого опытного участника полумарафона.
91 год. В 7 утра уже на пробежке Полина Алексеевна. И, конечно же, будет участвовать в полумарафоне.
И праздничный фейерверк! Каким он будет в этом году?
Приглашаем всех полюбоваться праздничным фейерверком.
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, в 10:00. Расскажем все о предстоящем празднике.