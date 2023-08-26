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Белорусские пограничники фиксируют провокации с территории Украины

26 августа 2023 10:20
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На одном из участков границы с Украиной вчера, 25 августа, мозырскими пограничниками были найдены предметы воинской формы, информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, неизвестный перешел государственную границу с территории Украины. В связи с этим был инициирован соответствующий административный процесс. Такие акции с украинской стороны являются бессмысленными провокациями и тщетными стремлениями вызвать ответную реакцию со стороны белорусских пограничников, подытоживают в ведомстве.

# Государственная граница Беларуси # общество

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