Белорусские пограничники фиксируют провокации с территории Украины

На одном из участков границы с Украиной вчера, 25 августа, мозырскими пограничниками были найдены предметы воинской формы, информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, неизвестный перешел государственную границу с территории Украины. В связи с этим был инициирован соответствующий административный процесс. Такие акции с украинской стороны являются бессмысленными провокациями и тщетными стремлениями вызвать ответную реакцию со стороны белорусских пограничников, подытоживают в ведомстве.