Когда в общем семейном стаже 100 лет работы. Лучшую трудовую династию промышленников выбрали в Минске

Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшую семью с богатой рабочей историей. Конкурс «Трудовая династия – 2023» прошел в преддверии Дня машиностроителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За победу боролись 10 команд со всей страны. Участники передают рабочие места по наследству. У большинства из них в сумме около 100 лет трудового стажа на белорусских предприятиях. В программе состязания – визитные карточки, музыкальные номера и видеопрезентации. Творческий подход участников конкурса вызвал бурную реакцию группы поддержки.

Виктория Русак, сотрудница Минского моторного завода:

У нас три поколения в династии: дедушка, потом отец Маторин Владимир Павлович, ну и я. Небольшой стаж династии – в общей сложности 56 лет работы. До этого работал мой отец. Он меня пригласил на предприятие, когда я была студенткой университета. Мне надо было где-то трудоустроиться, и он предложил мне прийти на предприятие попробовать. С того времени я уже 17 лет работаю. Я не исключаю такой факт, что династия Маториных продолжится на моторном заводе.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Конкурс перерос уже с отраслевого значения, и он должен стать более масштабным. Изъявили желание участвовать концерн легкой промышленности. С учетом того, что я это объявил, я думаю, что к следующему конкурсу мы подготовимся более значительно, и круг людей, то есть династий других отраслевых концернов, примут участие в данном мероприятии.