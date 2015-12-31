Где и как провести новогоднюю ночь в Беларуси: путеводитель по праздничным мероприятиям страны

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до наступления Нового года. По традиции большинство белорусов встретит его за праздничным столом, однако немало и тех, кто эту долгожданно морозную ночь проведет на городских улицах. Где весело встретить Новый год – путеводитель по самой бессонной ночи.

Скучать этой ночью белорусам точно не придется. Волна праздничных мероприятий захлестнет буквально каждый уголок страны. Сотни площадок по всей Беларуси уже готовы принять тысячи желающих.

Старт праздничному калейдоскопу по традиции даст Могилев. Танцевально-развлекательные программы в самом восточном регионе начнутся раньше обычного. Уже сейчас на городских площадках звучит музыка и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

А их южные соседи, гомельчане, 2016 год встретят, пожалуй, самым необычным способом. С Новым годом здесь белорусов поздравят трансформеры. Шоу с двухметровыми куклами начнется за полчаса до полуночи.

А уже после боя курантов гостям праздника предложат размяться и поучаствовать в конкурсах на лучшую пару, карнавальный костюм и поздравление с Новым годом. А не даст замерзнуть белорусам в эту ночь горячий чай и кофе. Торговля будет работать до трех ночи.

А бить рекорды по посещаемости городских площадок планируют в западном регионе страны. В Гродно проведут самый большой хоровод. Вместе со сказочными персонажами тысячи белорусов закружатся вокруг главной городской елки. Зарядит праздник и электрическое «Тесла-шоу». В Гродно его покажут впервые. Заряды всколыхнут небо в час ночи.

Вторить празднику будут и столичные площадки. Например, встретить Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки белорусы смогут у городской Ратуши. И, надо сказать, несмотря на прогнозируемые минус, этой ночью не замерзнет никто. Сказочные персонажи подготовили не один десяток конкурсов и игр.

А уже на следующий день гости праздника смогут окунуться в новогоднюю атмосферу XV века. Организаторы подготовили самые настоящие средневековые колядные игры. Дамы в пышных платьях и рыцари в блестящих доспехах. Почувствовать и поучаствовать в представлении белорусы смогут с 12 дня до пяти вечера.

Встретить год обезьяны можно будет и возле главной елки страны. Эта площадка особенно порадует фотографов и любителей селфи. Ведь такой фон из светящихся игрушек и шаров – настоящая гарантия хорошего кадра.

Практически до полуночи будут работать и ярмарочные ряды. Гостям предложат шашлыки, драники, горячий шоколад и глинтвейн. Эти прилавки станут спасением и для самых забывчивых. Ведь в новогоднюю ночь здесь можно будет приобрести сувениры и подарки.

Удивит гостей праздника и самая неопытная площадка столицы у «Чижовка-Арены». Белорусов здесь будут ждать ростовые куклы и танцевальные коллективы. Начнется новогодняя феерия с программа для самых маленьких. Всевозможные конкурсы и викторины не дадут скучать и их родителям.

А самая главная праздничная площадка страны по традиции разместиться у Дворца спорта. Всех, кто желает сюда заглянуть, ожидает яркое световое шоу, клоунада, развлекательная программа и праздничный концерт.

Сейчас все готовятся к Новому году. Правда, у кого-то это оливье и заливная рыба, а у кого-то монтаж главной сцены. Сейчас конструкторы наносят последние штрихи. Эта площадка должна особенно понравиться любителям караоке. Ведь спеть известные песни здесь можно будет в унисон со звездами белорусской эстрады.

Ярким акцентом праздника станет новогодний фейерверк. И впервые его залпы прозвучат не возле стелы «Минск – город-герой», а прямо на площадке. Первые краски раскрасят небо в 1.30. Но на этом праздник не заканчивается. Здесь, как и на всех площадках страны, новогодний калейдоскоп продлится до четырех утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.