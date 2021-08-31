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Гарантируется полная безопасность для экологии. Под Дзержинском появится полигон для бытовых отходов

31 августа 2021 14:04
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Новости Беларуси. Новый полигон бытовых отходов строят под Дзержинском. Работа на площадке вблизи деревни Большая Шатановщина в самом разгаре. Разрабатываются сразу две площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гарантируется полная безопасность для экологии. Под Дзержинском появится полигон для бытовых отходов-1

В основании полигона заложена так называемая диафрагма – специальный фильтрационный слой, который не позволит вредным отходам проникать в почву в процессе захоронения. Таким образом, гарантируется полная безопасность для окружающей среды. Открыть полигон планируют в сентябре.

Гарантируется полная безопасность для экологии. Под Дзержинском появится полигон для бытовых отходов-4

Александр Задворный, главный инженер Дзержинского ЖКХ:
Полигон позволит полностью обеспечить по захоронению твердыми бытовыми отходами население Дзержинска и Фаниполя. Производительная проектная мощность составляет 185 тысяч метров кубических в год. Поставили себе задачу установить высокоавтоматический горизонтальный пакетировочный пресс для прессовки вторсырья, что и производительность повысит, и все-таки мы будем выполнять доведенные нам задания по госзаказу.

Гарантируется полная безопасность для экологии. Под Дзержинском появится полигон для бытовых отходов-7

Также идет сборка современной сортировочной линии. За счет этого нагрузка на полигон станет ниже, а распределение отходов значительно возрастет.

# Мусор # общество # Фотофакт

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