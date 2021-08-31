Гарантируется полная безопасность для экологии. Под Дзержинском появится полигон для бытовых отходов

Новости Беларуси. Новый полигон бытовых отходов строят под Дзержинском. Работа на площадке вблизи деревни Большая Шатановщина в самом разгаре. Разрабатываются сразу две площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В основании полигона заложена так называемая диафрагма – специальный фильтрационный слой, который не позволит вредным отходам проникать в почву в процессе захоронения. Таким образом, гарантируется полная безопасность для окружающей среды. Открыть полигон планируют в сентябре.

Александр Задворный, главный инженер Дзержинского ЖКХ:

Полигон позволит полностью обеспечить по захоронению твердыми бытовыми отходами население Дзержинска и Фаниполя. Производительная проектная мощность составляет 185 тысяч метров кубических в год. Поставили себе задачу установить высокоавтоматический горизонтальный пакетировочный пресс для прессовки вторсырья, что и производительность повысит, и все-таки мы будем выполнять доведенные нам задания по госзаказу.