Годом пограничного мастерства объявлен 2026-й в погранвойсках Беларуси

В органах пограничной службы Беларуси начался новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня военнослужащих ждет насыщенный период обучения и совершенствование мастерства.
В органах пограничной службы Беларуси начался новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня военнослужащих ждет насыщенный период обучения и совершенствование мастерства.
После этого учебный процесс продолжится практическими и теоретическими занятиями по ключевым дисциплинам. Белорусские пограничники постоянно совершенствуют навыки для надежного и эффективного выполнения поставленных задач. 2026-й в органах пограничной службы объявлен Годом пограничного мастерства. Особое внимание уделят укреплению физической выносливости военнослужащих.