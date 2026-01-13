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Годом пограничного мастерства объявлен 2026-й в погранвойсках Беларуси

13 января 2026 13:51
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В органах пограничной службы Беларуси начался новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня военнослужащих ждет насыщенный период обучения и совершенствование мастерства.

Годом пограничного мастерства объявлен 2026-й в погранвойсках Беларуси-2

После этого учебный процесс продолжится практическими и теоретическими занятиями по ключевым дисциплинам. Белорусские пограничники постоянно совершенствуют навыки для надежного и эффективного выполнения поставленных задач. 2026-й в органах пограничной службы объявлен Годом пограничного мастерства. Особое внимание уделят укреплению физической выносливости военнослужащих.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # пограничники

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