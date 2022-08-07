«Чтобы они жили в хороших условиях». Директор центра культуры в Костюковичах о молодых специалистах

Новости Беларуси. Вуз – лишь первая ступенька в будущей большой карьере. Начинается она часто с первого рабочего места по распределению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2021 году в Костюковичах распахнул свои двери новый районный центр культуры. Этого события ждали много лет. Но стены и дорогая аппаратура без хороших педагогов – лишь дорогие декорации.

Светлана Козлова, директор Костюковичского районного центра культуры:

Нам немножко как-то даже и обидно стало, потому что нам очень нужны молодые специалисты. Мы всегда им рады, мы их привечаем, мы всегда их любим, мы их к себе зовем. Никогда у нас молодой специалист не оставался на улице. Мы не только создаем условия для работы молодым специалистам, но и стараемся, чтобы они жили в хороших условиях. Цифровое пианино, зрительный зал на 240 мест, светодиодный экран. И это только часть той сказки, куда попала на отработку Эльвира Задерей из Гродненской области.

Встретили прекрасно приехала только в воскресенье. На сумках катаюсь туда-сюда. Живу пока на квартире, приютила меня директор временно. Специально для мамы – короткий стрим с первого рабочего места.

Эльвира Задерей, молодой специалист, руководитель вокального коллектива:

Смотри, какое у меня рабочее место, вот такой стул, стол.

– Классно у тебя там, у тебя еще и вид такой красивый, окна панорамные! Эльвиру ждет арендная квартира. После четырех лет общежития, девушка по возможности просила отдельное жилье. Ее услышали и сейчас готовят документы.

Артем Астапенко согласился жить в том самом общежитии на окраине города. До центра 20 минут пешком. На работу молодой человек ездит на велосипеде. И если обычно такая поездка заменяют утреннюю зарядку, то теперь у нее появился романтический флер. И вот почему.

Артем Астапенко, молодой специалист:

Мне сейчас не так одиноко – ко мне приехала жена. Она тоже музыкант. И вот сейчас мы вместе готовим программу для Дня строителей. И вместе работаем с детьми. Да, получается. Для жены это тоже какай-то опыт для будущей работы. Скромный молодой дирижер легко нашел общий язык с маленькими музыкантами. И даже во время летних каникул ребята приходят сюда без принуждения, а по зову сердца.