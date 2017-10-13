Финал республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!» пройдет в Витебске 13 октября

Новости Беларуси. Имена финалистов национального конкурса МВД «Семья! Служим вместе!» 13 октября назовут в Витебске. Известно, что это 14 супружеских пар со всей страны, которые вместе работают в органах внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий стаж семейной жизни всех победителей – около 150 лет, трудовой стаж – в два раза больше. Из года в год этот конкурс приурочен ко Дню матери.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

За годы своего проведения акция объединила уже несколько тысяч милицейских семей. Только в этом году юбилейная 10-я акция «Семья! Служим вместе!» собрала около 300 участников. Сегодня в Витебске в торжественной обстановке руководство Министерства внутренних дел поздравит победителей акции, а также юных художников – победителей региональных конкурсов детского рисунка.

Гостей и участников праздника также ожидает выставка ретро- и современной служебной техники, вооружения и снаряжения сотрудников внутренних дел.