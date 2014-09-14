Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями проходит в День города в Минске

Новости Беларуси. Разные среди равных. В Минске проходит фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва». Праздник приурочен ко Дню города. В нем участвуют более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсная программа разделена на два этапа. Первый — художественное творчество, представлен в библиотеке имени Якуба Колоса в виде выставки работ людей с ограниченными возможностями. Второй состоялся 14 сентября в концертном зале «Верхний город». На нем конкурсанты представили свои вокальные и хореографические номера.

Как отметили организаторы мероприятия, главная задача фестиваля — выявление талантливых людей с ограниченными возможностями и их интеграция во все сферы жизни.

Анна Горчакова, руководитель школы танца «Дар»:

Я очень рада, что наш коллектив пригласили выступить на данном фестивале, поучаствовать как конкурсанты. Так как коллектив у меня достаточно новый, мы очень рады сейчас всем приглашениям - с радостью выступаем и на конкурсах, и на концертах. Везде показываем, чему мы научились.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

С 2011 года в День города проходит этот фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями. Здесь и сегодня, и четыре года назад люди с ограниченными возможностями имеют возможность проявить свои чувства и эмоции. А самое главное - они чувствуют себя сегодня равными среди равных.