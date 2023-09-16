Фестиваль караваев, концерт и лазерное шоу: Солигорск принимает «Дажынкі»
Новости Беларуси. Золотые снопы, пышные караваи, витаминные корзины. С хлебом и солью в Минской области встречают участников «Дожинок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых ярких и символичных традиций белорусов. В 2023 году передовиков центрального региона принимает столица шахтеров Солигорск.
С успешным завершением уборочной кампании аграриев поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил самоотдачу и достойный результат, с которым завершает сельскохозяйственный сезон Минская область.
Гордится действительно есть чем: в республиканский каравай местные хлеборобы внесли полтора миллиона тонн зерна. То есть каждая четвертая тонна золота полей из центрального региона. Безоговорочным лидером по урожайности в этом году стал Несвижский район. С гектара аграрии снимали в среднем порядка 70 центнеров зерна.
Награды и подарки сегодня найдут каждого героя уборочной – 2023. А пока город празднует. Тематические локации «Дожинок» развернулись на несколько километров.
Ирина Чечуха, методист по работе с детьми и молодежью Стародорожского районного центра культуры и отдыха:
Готовились долго, тщательно, потому что праздник большой. Хотели людям доставить радость и удовольствие. У нас очень интересная конкурсная программа. Танцуем, играем, веселимся.
Марина Шумейко, заведующая Карцевичским сельским домом культуры:
Нясвіжшчына заўжды славілася сваімі працаўнікамі, добрымі ўраджаямі. І сёння вось такі багаты стол, які мы сёння прадстаўляем у Салігорску ад усяго Нясвіжскага раёна. У нас вельмі добры ўраджай і бульбы, і садавіны, і гародніны.
Программа рассчитана на гостей всех возрастов: от спортивных соревнований и викторин до креативных фотозон и хлебосольных ярмарок. Изюминка праздника – выставка сельхозтехники, а еще фестиваль пышных караваев из муки нового урожая. Гулянья продлятся до самого вечера. Гостей ждет концерт звезд белорусской и российской эстрады, яркое лазерное шоу и салют.