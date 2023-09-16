Фестиваль караваев, концерт и лазерное шоу: Солигорск принимает «Дажынкі»

Новости Беларуси. Золотые снопы, пышные караваи, витаминные корзины. С хлебом и солью в Минской области встречают участников «Дожинок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых ярких и символичных традиций белорусов. В 2023 году передовиков центрального региона принимает столица шахтеров Солигорск. С успешным завершением уборочной кампании аграриев поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил самоотдачу и достойный результат, с которым завершает сельскохозяйственный сезон Минская область.

Гордится действительно есть чем: в республиканский каравай местные хлеборобы внесли полтора миллиона тонн зерна. То есть каждая четвертая тонна золота полей из центрального региона. Безоговорочным лидером по урожайности в этом году стал Несвижский район. С гектара аграрии снимали в среднем порядка 70 центнеров зерна. Награды и подарки сегодня найдут каждого героя уборочной – 2023. А пока город празднует. Тематические локации «Дожинок» развернулись на несколько километров.

Ирина Чечуха, методист по работе с детьми и молодежью Стародорожского районного центра культуры и отдыха:

Готовились долго, тщательно, потому что праздник большой. Хотели людям доставить радость и удовольствие. У нас очень интересная конкурсная программа. Танцуем, играем, веселимся.

Марина Шумейко, заведующая Карцевичским сельским домом культуры:

Нясвіжшчына заўжды славілася сваімі працаўнікамі, добрымі ўраджаямі. І сёння вось такі багаты стол, які мы сёння прадстаўляем у Салігорску ад усяго Нясвіжскага раёна. У нас вельмі добры ўраджай і бульбы, і садавіны, і гародніны.