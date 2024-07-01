Фашистский конвейер смерти. В Гомеле установили памятный знак жертвам геноцида белорусского народа

Память в бронзе. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомеле открыли уникальный мемориал – памятный знак жертвам геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монумент установили на площади Восстания, которую открыли после реконструкции. На обновленный гранитный постамент вернулся и главный знаковый объект – танк Т-34. Его отреставрировали в цехах Гомельского завода литья и нормалей. Подробности у Анны Корольчук.

Центр Гомеля, площадь Восстания. В годы нацистской оккупации с 1941-го по 1943 год здесь находились пересыльные лагеря советских военнопленных ДУЛАГ-220 и ДУЛАГ-121. В них держали участников войны и мирных граждан, которые гибли от холода, истощения, болезней и ран. В сутки умирали около 500 человек, зимой еще больше. Всего фашистский конвейер смерти унес более 115 тысяч жизней.

Анна Корольчук, корреспондент:

События тех дней трудно вообразить. Это была не просто война за территорию, а настоящий геноцид, стирающий с лица земли целую нацию. В память о его невинных жертвах сегодня на площади установили уникальный мемориал – «Древо жизни». Застывшие в бронзе руки тянутся к небу, несмотря на жестокие испытания.

Такой монумент появится во всех областных центрах страны, Гомель стал в этом ряду первым. В основании нового памятника почетные гости заложили капсулу с посланием потомкам.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

В это непростое время важно сохранить память. Чтобы смотреть с уверенностью в завтрашний день, надо понимать, что произошло раньше. В том числе, какой ценой мы достигли мира на белорусской земле. Мне кажется, это очень важные действия, потому что они позволяют нам сохранить историю, осознать героический подвиг белорусского народа и жертвы белорусского народа в годы Великой Отечественной.