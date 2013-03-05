Фальшивый епископ в Ватикане. Мужчина хотел пробраться на тайное совещание кардиналов

Новости Италии. Мужчина был одет в самодельный костюм, что позволило ему смешался с толпой кардиналов. Он дошел до площади перед залом аудиенций Павла VI. Мистификация была раскрыта лишь перед залом Синода.

В помещение, где расположен новый зал Синода епископов, его всё же не пустили. Фальшивый «епископ» был препровождён за ворота Ватикана.

Напомним, в понедельник всеобщая конгрегация кардиналов Римско-католической церкви начала обсуждение важных проблем конклава, на котором будет избран новый Папа Римский.