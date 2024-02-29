Ежегодный проект «Выбираем студотряд» стартовал в Минске. Он поможет молодежи найти работу не только на каникулах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята смогли узнать, как проходят трудовые будни и свободное время студотрядовцев, пообщаться с бойцами и командирами отрядов, задать им вопросы и заполнить заявки для трудоустройства.

Егор Красуцкий, студент Белорусского государственного аграрного технического университета: Это большая возможность трудоустроиться в летний период. К примеру, многие предприятия ищут молодых специалистов, работников в период уборочной, потому наш университет предоставляет наш студенческий отряд в очень хорошие, перспективные сельскохозяйственные предприятия, коллективные хозяйства и дают ребятам возможность набраться большого опыта.

Во время акции молодые люди ознакомились с достижениями студотрядов предыдущих лет, приняли участие в играх и флешмобах и сделали фото на память.

Надежда Санкевич, магистрант Белорусского национального технического университета:

Это прекрасная возможность заработать как деньги, так и провести прекрасно лето. Для студотрядовцев всегда проводятся различные мероприятия: культурные, спортивно-массовые. То есть они не только работают, но и досуг у них организован на максимально высоком уровне.

Студотрядовскому движению в Беларуси уже более 60 лет. Только в прошлом сезоне было трудоустроено более 15 тысяч молодых людей.