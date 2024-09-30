Представители делегации из Якутии встретились с вице-премьером Беларуси

Сотрудничество Беларуси и Якутии не должно ограничиваться только экономикой. Об этом 30 сентября заявил Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Айсен Николаев прилетел в Минск с большой делегацией. Подробности .

Наша страна особенно заинтересована в создании условий для наращивания товарооборота с российским регионом. При этом непростая логистическая составляющая не должна стать для нас преградой, отметил Виктор Каранкевич. Перспективы совместной работы внушительные – от промышленности до продовольствия. Вице-премьер особенно обратил внимание гостей на продукцию белорусского машиностроения.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Озвучена лишь некоторая часть тех направлений, которые могут заложить базис в активизации нашего торгово-экономического сотрудничества. Этих общих направлений может быть намного больше. Нам важно понимать ваше видение и заинтересованность, чтобы определить так называемые общие «точки роста» по всем отраслям. Пусть на начальном этапе может и не быть значительных результатов по всем направлениям одновременно, но хорошее дело всегда начинается с малого.

Со многими отечественными товарами в Якутии знакомы, но речь о расширении поставок. И тут, как говорится, лучше один раз увидеть. У партнеров будет возможность ознакомиться с потенциалом белорусских производств и не только – в программе визита посещение ряда предприятий, побывают также в Белорусском государственном аграрном техническом университете и музее истории Великой Отечественной войны.