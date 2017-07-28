Это ужас, два года нас никто не трогал: на старейшем кладбище Гомеля к могиле героя войны незаконно подселили незнакомца
Новости Беларуси. Непростая история одного захоронения. О ней корреспонденту СТВ рассказала жительница Гомеля, которая в один из дней обнаружила на могиле своего родственника совсем свежее захоронение. Казалось бы, ситуации с незаконными подселениями на кладбищах сегодня уже не редкость. Но этот случай оказался не похож ни на одну из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нина Скрипка:
И вдруг, смотрим: поселили соседа, неизвестного человека.
Свекр Нины Александровны Андрей Скрипка в годы войны был командиром орудия и совершил подвиг: на протяжении двух суток в одиночку вел бой с врагом.
Нина Скрипка:
Мы пришли еще перед Днем Победы. И нам вдвойне было тяжело наблюдать, что с героем войны вот так поступили люди безнравственные.
Понять эмоции Нины Скрипки на первый взгляд просто. Кажется, гораздо сложнее понять людей, похоронивших своего родственника рядом с чужим человеком. Но это опять же только на первый взгляд.
Екатерина Подойницына, родственник:
Я прожила с мужем 15 лет. Сюда мы ходили в День Победы, Радуницу, День рождения, день похорон. Мы всегда приходили на кладбище. И поплачем, и поговорим. И он сказал: «Вот у меня звездочка склеена из двух половинок. Давай одну прикрутим отцу моему, а вторую прикрутим Егору Васильеву». Может, они где и воевали вместе. Кто знает. Но он был его другом.
Екатерина Подойницына – еще одна невестка фронтовика. Похоронить Егора Васильева рядом с Андреем Скрипкой была последняя воля ее мужа.
Это самый старый из сохранившихся некрополей Гомеля. Хоронить здесь начали еще в 80-ые годы XIX столетия. Однако вот уже несколько десятилетий это кладбище официально закрыто. Похоронить здесь при условии наличия места в ограде можно лишь близкого родственника.
Администрация кладбища пошла навстречу людям. Тем более, что свое согласие на захоронение лично высказала родная внучка Андрея Скрипки.
Александр Попов, директор Гомельского спецкомбината:
Чисто по-человечески, исходя из того, что умерший Васильев при жизни просил похоронить его рядом с фронтовым другом. То, что написано гражданской Скрипкой, вполне правомерно. То, что нашими работниками были нарушены ее права. Все издержки, которые будут произведены в случае того, что она подаст в суд, а суд она выиграет в любом варианте, потому что закон на ее стороне, будут за счет спецкомбината и виновных лиц.
Что касается закона, все просто: официально захоронение произведено незаконно. Куда сложнее распутать клубок родственных взаимоотношений.
Инна Буковцова, внучка Егора Васильева:
Это был ужас. Два года нас никто не трогал. Мы ухаживали, все было нормально, все благоустроили. Внучка сказала, что раз отец сказал, что можно здесь захоронение, она не против. Тяжело, но что сделаешь. Я знаю, что мы, конечно, не правы, что у нас нет письменного разрешения.
В одной ограде покоятся два героя-артиллериста. У одного – медаль за Отвагу, у второго – за Сталинград. И у каждого по ордену Красной звезды. По решению суда прах одного из них может быть эксгумирован и перезахоронен в новом месте.