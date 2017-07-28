Это ужас, два года нас никто не трогал: на старейшем кладбище Гомеля к могиле героя войны незаконно подселили незнакомца

Новости Беларуси. Непростая история одного захоронения. О ней корреспонденту СТВ рассказала жительница Гомеля, которая в один из дней обнаружила на могиле своего родственника совсем свежее захоронение. Казалось бы, ситуации с незаконными подселениями на кладбищах сегодня уже не редкость. Но этот случай оказался не похож ни на одну из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нина Скрипка:

И вдруг, смотрим: поселили соседа, неизвестного человека. Свекр Нины Александровны Андрей Скрипка в годы войны был командиром орудия и совершил подвиг: на протяжении двух суток в одиночку вел бой с врагом.

Нина Скрипка:

Мы пришли еще перед Днем Победы. И нам вдвойне было тяжело наблюдать, что с героем войны вот так поступили люди безнравственные. Понять эмоции Нины Скрипки на первый взгляд просто. Кажется, гораздо сложнее понять людей, похоронивших своего родственника рядом с чужим человеком. Но это опять же только на первый взгляд.

Екатерина Подойницына, родственник:

Я прожила с мужем 15 лет. Сюда мы ходили в День Победы, Радуницу, День рождения, день похорон. Мы всегда приходили на кладбище. И поплачем, и поговорим. И он сказал: «Вот у меня звездочка склеена из двух половинок. Давай одну прикрутим отцу моему, а вторую прикрутим Егору Васильеву». Может, они где и воевали вместе. Кто знает. Но он был его другом. Екатерина Подойницына – еще одна невестка фронтовика. Похоронить Егора Васильева рядом с Андреем Скрипкой была последняя воля ее мужа.

Это самый старый из сохранившихся некрополей Гомеля. Хоронить здесь начали еще в 80-ые годы XIX столетия. Однако вот уже несколько десятилетий это кладбище официально закрыто. Похоронить здесь при условии наличия места в ограде можно лишь близкого родственника. Администрация кладбища пошла навстречу людям. Тем более, что свое согласие на захоронение лично высказала родная внучка Андрея Скрипки.

Александр Попов, директор Гомельского спецкомбината:

Чисто по-человечески, исходя из того, что умерший Васильев при жизни просил похоронить его рядом с фронтовым другом. То, что написано гражданской Скрипкой, вполне правомерно. То, что нашими работниками были нарушены ее права. Все издержки, которые будут произведены в случае того, что она подаст в суд, а суд она выиграет в любом варианте, потому что закон на ее стороне, будут за счет спецкомбината и виновных лиц. Что касается закона, все просто: официально захоронение произведено незаконно. Куда сложнее распутать клубок родственных взаимоотношений.