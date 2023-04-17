Это надо видеть. В Сети появились кадры плывущего острова

Белорусские соцсети заполонили публикации с видео плывущего острова. Авторы контента утверждают, что происходит это на одном из водоемов крупнейшего в стране верхового болота Ельня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словно льдину, покрытую густой растительностью и деревьями, привлекающий внимание объект уносит течением. Впрочем, официального подтверждения белорусский ли это пейзаж пока нет.

Комментируя кадры, размещенные в интернете, директор ландшафтного заказника «Ельня» пояснил: для верховых болот такое не характерно, но на появление плавающего острова мог повлиять небывалый за последние 10 лет паводок. Он уже отменил запланированные на конец апреля экскурсии на болото, которое считается самым уникальным произведением природного искусства в Витебской области. Ему свыше 9 тысяч лет.