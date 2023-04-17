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Это надо видеть. В Сети появились кадры плывущего острова

17 апреля 2023 10:45
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Белорусские соцсети заполонили публикации с видео плывущего острова. Авторы контента утверждают, что происходит это на одном из водоемов крупнейшего в стране верхового болота Ельня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это надо видеть. В Сети появились кадры плывущего острова-1

Словно льдину, покрытую густой растительностью и деревьями, привлекающий внимание объект уносит течением. Впрочем, официального подтверждения белорусский ли это пейзаж пока нет.

Это надо видеть. В Сети появились кадры плывущего острова-4

Комментируя кадры, размещенные в интернете, директор ландшафтного заказника «Ельня» пояснил: для верховых болот такое не характерно, но на появление плавающего острова мог повлиять небывалый за последние 10 лет паводок. Он уже отменил запланированные на конец апреля экскурсии на болото, которое считается самым уникальным произведением природного искусства в Витебской области. Ему свыше 9 тысяч лет.

# Природные явления # общество # Фотофакт

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