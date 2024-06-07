Если трижды обойти Голубую криницу, то человека не одолеют болезни! Рассказываем про чудесный источник в Беларуси

Если трижды перейти Голубую криницу под Славгородом, то человека не сможет одолеть вообще никакая болезнь. Вот только сделать это очень сложно: вода просто ледяная. Ученые относят криницу к очень редкому типу, она представляет собой колодец, который уходит на глубину в 150-200 метров вертикальной шахтой. Каждую секунду оттуда на поверхность выливаются сотни литров воды, рассказали в программе «В поисках истины». Побывали на месте, где произошло чудесное явление Жировичской иконы. Показываем то самое дерево и родник – подробности.

Василий Пашкевич, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат геолого-минералогических наук:

В этом районе на небольшой глубине залегают меловые породы – белый пищемел. Там рядом река Сож, там в долине реки этот мел даже на поверхность выходит. Получается так, что восходящий поток воды выносит в родниковую котловину частички мела. Он оседает на поверхности и придает воде своеобразный голубоватый оттенок. На фоне таких гидрогеологических и гидрохимических условий там развиваются очень интересные водоросли. Подводные съемки дают очень красивую картину. Источник замечательный, и неспроста он пользуется огромной популярностью. Там ежегодно проходит праздник Маковея (Медовый Спас), и там ежегодно собираются тысячи людей к этому источнику. То есть он является предметом народного почитания уже многие сотни лет.