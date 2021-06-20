«Египет разве может сравниться?» Посмотрите, как обучают детей в белорусском яхтклубе

Новости Беларуси. Один из самых насущных вопросов для миллионов белорусов в эти дни – как качественно провести отпуск? Лето в разгаре, а многие привычные туристические маршруты по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выбор у белорусов невелик: курорты России, Турции и Египта, но и этот скудный набор с целым букетом карантинных неудобств и ограничений. А значит, все чаще взгляд отечественного туриста устремляется на поиск приключений и незабываемых ощущений на родине. Мы продолжаем рубрику «А дома лучше». Варианты нетривиального отдыха в шаговой доступности искал Александр Добриян.

Минута до старта! Паруса, полные ветра, и скорость, заставляющая замирать сердце. Лето в яхтклубе наполнено жизнью.

Иван Короткевич, тренер по парусному спорту Гомельской ДЮСШ «Омега»:

Думаю, каждое лето для детей на воде, с ветром, под парусом – это особое счастье. Природа, ветер сильный, слабый, жара воспитывают из людей таких кремней, вытачивает из заготовок хороших моряков, сильных духом, умеющих сражаться с природой, с самими собой, друг с другом.

На счету Ивана Короткевича многодневные регаты, чемпионаты мира и Европы. Но опытный яхтсмен уверяет: на белорусских водоемах можно получить не меньше положительных эмоций, чем огибая Апеннинский полуостров. Глядя на его воспитанников, сомнений не остается – идеальное лето именно такое.

Андрей Коробко, воспитанник Гомельской ДЮСШ «Омега»:

Адреналин в сильный ветер, спокойствие в слабый. Не знаю, как для других, но мне довольно интересно. И много людей ходит.

На яхте из Гомеля можно дойти до Черного моря, но достаточно и внутренних маршрутов: из самых популярных, помимо рек, – Нарочь и Браславские озера. Воды в Синеокой хватает, так же как и доступной романтики приключений.