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Электронный информатор для инвалидов по зрению вскоре появится в общественном транспорте республики

20 января 2009 18:15
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Устройство разместиться над первой дверью. Нажав на радиоуправляемый пульт, незрячий человек сможет узнать не только номер автобуса или троллейбуса, но его маршрут.

Это еще один шаг к созданию в Беларуси  безбарьерной среды для людей с  ограниченными возможностями.  Стоит незрячему человеку  нажать на пульт и  электронный   информатор  заговорит. Сегодня в  Белорусском товариществе инвалидов по зрению новинку продемонстрировали журналистам.

Первыми необычное устройство  планируют  внедрить брестчане    Кстати, собирать его будут тоже люди с ограниченными возможностями   Это, считают в товариществе еще один плюс. У людей потерявших  зрение трудовая реабилитация -  на первом месте.   Беларусь - единственная страна на всем постсоветском пространстве, где сохранены все предприятия инвалидов по зрению. 

Ольга Григорович с таким мнением  согласна. На  специализированном предприятии для  инвалидов  она работает  более  пяти лет. Сколько  выключателей прошло через ее руки – и не  счесть! Труд не из легких Но не работать ,говорит женщина, еще хуже. Человеку  с ограниченными  возможностями  в обществе нужно чувствовать себя равным.  

Сегодня в стране около двадцати тысяч  инвалидов по зрению .И ежегодно -  в силу различных обстоятельств –  примерно две тысячи белорусов  его теряют. Нужно интэгрировать их в общество. На помощь приходит техника. Для незрячих людей создаются специальные телефоны и компьютерные голосовые программы. 

Есть забота государства - есть и результат. Например,  на Параолимпийских  играх  в Пекине  по количеству медалей Беларусь заняла 25 место. А это значит - люди с ограниченными возможностями интегрированы  в общество.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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