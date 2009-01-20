Электронный информатор для инвалидов по зрению вскоре появится в общественном транспорте республики

Устройство разместиться над первой дверью. Нажав на радиоуправляемый пульт, незрячий человек сможет узнать не только номер автобуса или троллейбуса, но его маршрут.

Это еще один шаг к созданию в Беларуси безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Стоит незрячему человеку нажать на пульт и электронный информатор заговорит. Сегодня в Белорусском товариществе инвалидов по зрению новинку продемонстрировали журналистам.

Первыми необычное устройство планируют внедрить брестчане Кстати, собирать его будут тоже люди с ограниченными возможностями Это, считают в товариществе еще один плюс. У людей потерявших зрение трудовая реабилитация - на первом месте. Беларусь - единственная страна на всем постсоветском пространстве, где сохранены все предприятия инвалидов по зрению.

Ольга Григорович с таким мнением согласна. На специализированном предприятии для инвалидов она работает более пяти лет. Сколько выключателей прошло через ее руки – и не счесть! Труд не из легких Но не работать ,говорит женщина, еще хуже. Человеку с ограниченными возможностями в обществе нужно чувствовать себя равным.

Сегодня в стране около двадцати тысяч инвалидов по зрению .И ежегодно - в силу различных обстоятельств – примерно две тысячи белорусов его теряют. Нужно интэгрировать их в общество. На помощь приходит техника. Для незрячих людей создаются специальные телефоны и компьютерные голосовые программы.

Есть забота государства - есть и результат. Например, на Параолимпийских играх в Пекине по количеству медалей Беларусь заняла 25 место. А это значит - люди с ограниченными возможностями интегрированы в общество.

