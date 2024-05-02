Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?

Безукоризненно действовать в экстремальных ситуациях и быть готовыми к любым трудностям – таким должен быть обладатель черного берета. Сегодня, 2 мая, бойцы ОМОН доказывали право носить заветный головной убор. На старт вышло больше сотни претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С какими трудностями пришлось столкнуться испытуемым и сколько человек пополнят ряды элиты МВД, расскажет Дарья Седун.

Слаженно, точно, молниеносно. Так работает элита МВД. Кажется, что словосочетания «не могу» для этих парней просто не существует. Сегодня под Минском бойцы спецназа со всей страны прошли главное в своей службе испытание – экзамен на право носить черный берет.

Виктор Лысенко, сотрудник ОМОН:

Черный берет для меня – это символ чести и достоинства, мужества, потому что это нелегкое испытание. Не все его могут пройти. Мы здесь побыли 10 дней, сборы, каждый день тренировки, стрельба.

Прежде чем выйти на полосу препятствий, бойцы сдали десятки нормативов. Сегодня самый жаркий (во всех смыслах) этап – полевые испытания. Вместо разогрева – марш-бросок на дистанцию 8,5 километра по пересеченной местности. Со всех сторон огонь, взрывы и выстрелы, дымовая завеса. Бойцы должны быть готовы ко всему.

В 2024 году претендентов на черный берет как никогда много. Впервые за такой статус сражаются сразу восемь девушек. Для Василины Булах завоевать берет – дело чести. Дома ждет брат в краповом, так что планку понижать нельзя.

Василина Булах, сотрудник ОМОН:

Тяжело было бежать, но желание было огромное. Когда ты понимаешь, что через пот, через силу, слезы, кровь ты прибегаешь. Это честь – носить берет. Когда в семье уже есть краповый, а для девушки – черный, я считаю, что это большое достижение. Не было никаких мыслей сдаться. Хотелось дойти до конца.

Предельно жесткий контакт, мощные удары и броски. Выдержать это могут далеко не все. Результат спарринга у бойцов, как говорится, на лице: синяки, ссадины и главный штрих – улыбка. Новый статус того стоил.