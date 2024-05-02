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Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?

02 мая 2024 18:00
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Безукоризненно действовать в экстремальных ситуациях и быть готовыми к любым трудностям – таким должен быть обладатель черного берета. Сегодня, 2 мая, бойцы ОМОН доказывали право носить заветный головной убор. На старт вышло больше сотни претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С какими трудностями пришлось столкнуться испытуемым и сколько человек пополнят ряды элиты МВД, расскажет Дарья Седун.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-1

Слаженно, точно, молниеносно. Так работает элита МВД. Кажется, что словосочетания «не могу» для этих парней просто не существует. Сегодня под Минском бойцы спецназа со всей страны прошли главное в своей службе испытание – экзамен на право носить черный берет.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-4

Виктор Лысенко, сотрудник ОМОН:
Черный берет для меня – это символ чести и достоинства, мужества, потому что это нелегкое испытание. Не все его могут пройти. Мы здесь побыли 10 дней, сборы, каждый день тренировки, стрельба.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-7

Прежде чем выйти на полосу препятствий, бойцы сдали десятки нормативов. Сегодня самый жаркий (во всех смыслах) этап – полевые испытания. Вместо разогрева – марш-бросок на дистанцию 8,5 километра по пересеченной местности. Со всех сторон огонь, взрывы и выстрелы, дымовая завеса. Бойцы должны быть готовы ко всему.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-10

В 2024 году претендентов на черный берет как никогда много. Впервые за такой статус сражаются сразу восемь девушек. Для Василины Булах завоевать берет – дело чести. Дома ждет брат в краповом, так что планку понижать нельзя.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-13

Василина Булах, сотрудник ОМОН:
Тяжело было бежать, но желание было огромное. Когда ты понимаешь, что через пот, через силу, слезы, кровь ты прибегаешь. Это честь – носить берет. Когда в семье уже есть краповый, а для девушки – черный, я считаю, что это большое достижение. Не было никаких мыслей сдаться. Хотелось дойти до конца.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-16

Предельно жесткий контакт, мощные удары и броски. Выдержать это могут далеко не все. Результат спарринга у бойцов, как говорится, на лице: синяки, ссадины и главный штрих – улыбка. Новый статус того стоил.

Экзамен на чёрный берет! 72 бойца ОМОН прошли испытания – как это было?-19

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сдача квалификационных экзаменов на право ношения черного берета – это в определенной степени не просто проверка себя на прочность, своего организма, физической выносливости. Это честь и мужество, потому что каждый из сотрудников органов внутренних дел прекрасно знает, что именно отряд милиции особого назначения всегда там, где тяжело.

Право носить заветный берет сегодня получили 72 бойца. На старте их было 145. Те, кому не повезло сейчас, смогут попробовать еще раз – осенью.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Дарья Седун

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