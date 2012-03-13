Экспозиция тропических бабочек открылась в Минске

На выставке не висят в рамах, а летают хрупкие создания, олицетворяющие фантазию природы Азии, Африки, Австралии и Америки.

Для того, чтобы в середине марта обитательницы тропиков чувствовали себя в Минске как дома, в залах создали специальные условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станислав Орба, куратор выставки:

Жизнь бабочки очень короткая: от двух дней до недели. В связи с этим, нам постоянно приходится пополнять нашу экспозицию. Раз в неделю мы привозим около 500 коконов, из которых бабочки вылупляются прямо здесь.