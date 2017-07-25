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«Экспозиция посвящена нашей жизни»: фотовыставка БЕЛТА открывается в Минске 25 июля

25 июля 2017 07:20
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Новости Беларуси. Жизнь Беларуси на фотографиях. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства откроется 25 июля в одном из столичных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фото запечатлены яркие моменты истории современной Беларуси: от знаменитых спортивных рекордов наших соотечественников до работы цехов промышленных гигантов нашей страны. Экспозиция состоит из 40 работ. Посетить ее можно до Нового года.

«Экспозиция посвящена нашей жизни»: фотовыставка БЕЛТА открывается в Минске 25 июля-1

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского государственного информационного агентства БелТА:
Выставка посвящена нашей жизни. Мы выбирали работы по принципу, чтобы они вызывали какие-то эмоции: улыбку, удивление, может быть, что-то узнать побуждали людей. Рассказывают они о том, как мы живем. Это работы, которые сняты в начале этого лета.

Это будет постоянно действующая экспозиция. Следующую смену работ мы планируем где-то, наверное, к осени. Будут появляться новые кадры. Жизнь идет, и мы об этом будем стараться рассказать.

Особенность в том, что выставка будет регулярно обновляться новыми фотографиями фотокорреспондентов БелТА.

# общество # Фотография # Дмитрий Жук

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