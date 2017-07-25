«Экспозиция посвящена нашей жизни»: фотовыставка БЕЛТА открывается в Минске 25 июля

Новости Беларуси. Жизнь Беларуси на фотографиях. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства откроется 25 июля в одном из столичных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фото запечатлены яркие моменты истории современной Беларуси: от знаменитых спортивных рекордов наших соотечественников до работы цехов промышленных гигантов нашей страны. Экспозиция состоит из 40 работ. Посетить ее можно до Нового года.