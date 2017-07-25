«Экспозиция посвящена нашей жизни»: фотовыставка БЕЛТА открывается в Минске 25 июля
Новости Беларуси. Жизнь Беларуси на фотографиях. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства откроется 25 июля в одном из столичных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фото запечатлены яркие моменты истории современной Беларуси: от знаменитых спортивных рекордов наших соотечественников до работы цехов промышленных гигантов нашей страны. Экспозиция состоит из 40 работ. Посетить ее можно до Нового года.
Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского государственного информационного агентства БелТА:
Выставка посвящена нашей жизни. Мы выбирали работы по принципу, чтобы они вызывали какие-то эмоции: улыбку, удивление, может быть, что-то узнать побуждали людей. Рассказывают они о том, как мы живем. Это работы, которые сняты в начале этого лета.
Это будет постоянно действующая экспозиция. Следующую смену работ мы планируем где-то, наверное, к осени. Будут появляться новые кадры. Жизнь идет, и мы об этом будем стараться рассказать.
Особенность в том, что выставка будет регулярно обновляться новыми фотографиями фотокорреспондентов БелТА.