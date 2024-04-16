Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ

«Интеграционные процессы в Евразии: состояние, вызовы, перспективы» – тема мероприятия международного уровня, которое пройдет сегодня, 16 апреля, в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На научно-практическую конференцию собирается более 70 представителей академического сообщества, органов госуправления, экспертов из Беларуси, России и Казахстана.