Экотропа появится в Октябрьском районе Минска: «Общая площадь будет занимать порядка 2 километров»

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Уже спроектирован и прошел экспертизу объект, который находится в Октябрьском районе. Общая площадь с учетом площадок, велодорожки, зон отдыха будет занимать порядка 2 километров. Тема эко-, био-, природы, зелени и естественной среды очень поддерживается нашими гражданами. Эту тему будем развивать во всех районах Минска. Ближайший проект — это Октябрьский район.