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Экотропа появится в Октябрьском районе Минска: «Общая площадь будет занимать порядка 2 километров»

09 июля 2020 08:10
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Большим спросом у минчан пользуются такие места отдыха как экотропы. В программе «Большой город» как будет развиваться тема.

Экотропа появится в Октябрьском районе Минска: «Общая площадь будет занимать порядка 2 километров»-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Уже спроектирован и прошел экспертизу объект, который находится в Октябрьском районе. Общая площадь с учетом площадок, велодорожки, зон отдыха будет занимать порядка 2 километров. Тема эко-, био-, природы, зелени и естественной среды очень поддерживается нашими гражданами. Эту тему будем развивать во всех районах Минска. Ближайший проект — это Октябрьский район.

# Отдых # общество # Александр Дорохович # Илона Волынец

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