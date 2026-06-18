Экономический форум в Бресте собрал более сотни представителей бизнеса и власти

Экономический форум в Бресте собрал более сотни представителей бизнеса, власти и экспертов. Главная цель мероприятия – поиск новых рынков в странах Центральноазиатского региона, который привлекает внимание игроков со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники обсудили торгово‑экономическое и инвестиционное сотрудничество, транспортно-логистические маршруты, возможности для малого и среднего бизнеса. Также в центре внимания – совместные проекты в машиностроении и легкой промышленности, агроэкспорт. За 2025 год товарооборот со странами региона вырос на 16 %.

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Очень востребована наша сельскохозяйственная продукция, наше машиностроение, наши медикаменты. Перспектива очевидна. Рынки Центральной Азии – это быстрорастущие рынки, больше, чем среднегодовые росты, в принципе, мировой экономики. Очень динамично развивающиеся. Очень развивается регион с точки зрения роста населения.

В рамках форума работала экспозиция с презентациями компаний. Участники отметили высокий уровень заинтересованности со стороны потенциальных партнеров и рассчитывают на заключение соглашений в ближайшее время.