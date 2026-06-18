Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» продолжает маршрут по Беларуси

Агитационно-пропагандистская акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» продолжается в Беларуси. По городам страны следует уникальный поезд‑музей с экспозициями о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав отправился 15 июня с Белорусского вокзала Москвы. В нем – семь тематических вагонов, часть из них посвящена партизанскому движению, а также платформы с образцами военной техники времен войны. Накануне акция стартовала в Орше. На вокзале центральной станции жители и гости города первыми увидели экспозиции, образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, а военнослужащие сил специальных операций представили современное вооружение.

Работали интерактивные зоны, выступали творческие коллективы – площадка стала первым крупным событием маршрута. Сегодня, 18 июня, агитпоезд принимают Барановичи‑Полесские. Там также развернут выставку вооружения и техники, откроют доступ к экспозициям поезда, пройдут концертные выступления. Завтра, 19 июня, ключевые события акции пройдут в Брестской крепости‑герое.

Состоится ритуал передачи частицы Вечного огня для доставки в парк «Патриот» в Подмосковье. В рамках акции «Письма потомкам» Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов к будущим поколениям. Маршрут агитпоезда проходит через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, а также Смоленск и Вязьму. 22 июня конечной точкой станет парк «Патриот». Акция направлена на сохранение исторической правды и памяти о подвиге народа.