В Могилеве стартовал третий трудовой семестр

В Могилеве на мемориальном комплексе «Буйничское поле» стартовал третий трудовой семестр. В мероприятии приняли участие около 500 юношей и девушек из всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Буйничское поле» олицетворяет волю и любовь к родной земле. Командирам отрядов вручили трудовые путевки – участники отправятся на стройплощадки, в сельхозотряды, будут заняты в экологических проектах.

Глеб Бояко, комиссар строительного отряда «Патриот»: Я целевик Следственного комитета, учусь на факультете экономики и права. Выбрала эту деятельность, потому что она сплочает, она помогает работать в команде, получать какие-то эмоции и практические умения.

Надежда Шаховская, командир республиканского штаба студенческих отрядов ОО БРСМ:

Для себя ставим амбициозные планы. Мы надеемся, что в этом году, мы уже идем с таким опережением некоторым, прирасти примерно на 15-20 %. А это практически 80 тысяч молодых людей, которые придут в студенческий отряд. У нас появляется новое направление – это финансовый отряд. У нас появился новая разновидность строительного отряда – это молодежно-конструкторское бюро. И мы надеемся, что и дальше мы будем развиваться.

В 2026 году статус молодежной стройки получила новая школа на 1020 мест в одном из микрорайонов Могилева. Уже в ближайшие дни для ребят начнется насыщенное трудовое лето.