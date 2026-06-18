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Поисковые объединения Московской области запустили автопробег в память о героях ВОВ

18 июня 2026 06:27
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Поисковые объединения Московской области запустили традиционный автопробег в память о подвиге советского народа. Колонна стартовала из Красногорска и проедет через белорусские и российские города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковые объединения Московской области запустили автопробег в память о героях ВОВ-2

В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны участники автопробега везут к легендарной Брестской крепости мемориальную плиту – ее установят на городской Аллее Памяти. Именно стены крепости стали первым смертельным рубежом в борьбе с фашизмом.

Поисковые объединения Московской области запустили автопробег в память о героях ВОВ-4

Евгений Кулаков, советник министра информации и молодежной политики Московской области:
Мы никогда не должны забывать о том, через что мы все вместе прошли, как одна страна, большая, единая, о том насколько сложным был этот путь, сколько потерь осталось на этом пути. Пожалуй, нет ни одной семьи в двух наших странах на данном этапе, кого бы эта трагедия не коснулась.

Поисковые объединения Московской области запустили автопробег в память о героях ВОВ-6

Это, наверное, пропаганда нашего дела, которое не назовешь хобби, потому что это становится делом жизни. Я была в Беларуси, и для меня это особо ценно, потому что в 41-м году 22 июня погиб родной брат моего дедушки – Василий Шипулин – он был солдатом-срочником музыкальной роты. Он был там. Мне было очень важно от имени своей семьи положить цветы, поклониться солдату Брестской крепости.

Почти полсотни участников проведут в дороге несколько дней. В планах посетить захоронения и возложить цветы, провести митинги и субботники на мемориалах. Маршрут автопробега ежегодно проходит через города, где сражались воины многонациональной Красной Армии.

# Великая Отечественная война

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