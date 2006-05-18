Экологические проблемы 21 века обсудили в Минске

Сегодня в Минске открылась международная конференция, которая традиционно проводится в университете имени Сахарова и приурочена ко дню рождения этого ученого и правозащитника.

Более 300 участников форума (ученых с мировым именем и молодых специалистов) из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья поделились опытом в решении медицинских, биологических и радиоэкологических проблем.

Последствия человеческого воздействия на окружающую среду не имеют границ. Поэтому экологические проблемы в 21 веке должны решаться на международном уровне. В этом мнении едины и участники конференции.

Наша страна знает не понаслышке, что такое экологические проблемы. С момента самой масштабной в истории человечества катастрофы - чернобыльской аварии - прошло чуть более двух десятков лет. С ее последствиями белорусы будут жить еще долгие годы. Поэтому изучение механизмов воздействия на организмы неблагоприятных факторов, в том числе и радиационных, приобретает все большую значимость.