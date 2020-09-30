Екатерина Винокурова: «Это очень старая ловушка, в которую попались очень многие журналисты»

Новости Беларуси. Правдивость, точность, объективность. На этих принципах строится работа настоящего журналиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но чего не сделаешь ради заветного эксклюзива? А если это еще и душераздирающая история, то аудитория точно оценит. И вроде бы уже и не столь важно, что в ход пошли запрещенные приемы: передергивание фактов и откровенная желтизна. Как же репортеру оставаться беспристрастным? И может ли называть себя журналистом тот, кто принял одну из сторон конфликта?

Я ваш материал не видела, но... Позор! Говорите правду и показывайте! Такое негодование протестующих вызывают материалы государственных СМИ. Говорят: не показывают правду. Ту самую правду, которая единственно верная, которую хотят видеть – о жертвах произвола.

Получается, что в глазах протестующих настоящий журналист лишь тот, кто разделяет их точку зрения и пренебрегает профессиональной этикой. И никак иначе.