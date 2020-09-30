Екатерина Винокурова: «Это очень старая ловушка, в которую попались очень многие журналисты»
Новости Беларуси. Правдивость, точность, объективность. На этих принципах строится работа настоящего журналиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но чего не сделаешь ради заветного эксклюзива? А если это еще и душераздирающая история, то аудитория точно оценит. И вроде бы уже и не столь важно, что в ход пошли запрещенные приемы: передергивание фактов и откровенная желтизна. Как же репортеру оставаться беспристрастным? И может ли называть себя журналистом тот, кто принял одну из сторон конфликта?
Я ваш материал не видела, но...
Позор!
Говорите правду и показывайте!
Такое негодование протестующих вызывают материалы государственных СМИ. Говорят: не показывают правду. Ту самую правду, которая единственно верная, которую хотят видеть – о жертвах произвола.
Получается, что в глазах протестующих настоящий журналист лишь тот, кто разделяет их точку зрения и пренебрегает профессиональной этикой. И никак иначе.
Екатерина Винокурова, журналист, общественный деятель, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека:
Это очень старая ловушка, в которую попались очень многие журналисты, когда ты не понимаешь, кто ты – журналист или участник, потому что ты всей душой разделяешь требования участников митинга. Самое лучшее правило, которое когда-то мы вывели, это то, что если ты идешь на митинг как участник, то у тебя нет пресс-карты и ты не имеешь права говорить, что ты журналист. Если ты идешь на митинг как журналист, то ты озвучиваешь все то, что происходит, даже если это не понравится участникам.