«Ехал мимо. Не остался просто равнодушным». В Гомеле пять человек получили награду «Спасатель года»

Новости Беларуси. «Спасателей года» наградили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Номинанты – жители региона, которые не растерялись в экстремальной ситуации и смогли помочь попавшим в беду.

Награды «За высокий профессионализм, проявленный при спасении людей» удостоены сразу пять человек. В разное время они стали очевидцами пожаров и приложили все усилия, чтобы не допустить трагической гибели соседей, родственников и незнакомцев. Благодаря их смелости удалось спасти жизни 9 человек, в том числе шестерых детей.

Так, например, Александр Чернов сумел через окно горящего дома вывести мужчину, а Геннадий Степаненко спас из огня сразу троих соседей – маму с детьми.

Геннадий Степаненко, житель деревни Корени:

Жена услышала, что что-то трещит, разбудила меня, я в окно увидел: напротив соседи горят, быстренько вскочил, побежал, разбудил. Все.

Александр Чернов, житель Ветки:

Ехал мимо. Не остался просто равнодушным. Горел дом. Женщина смогла спастись сама, а у мужчины был перелом ключицы, он выбраться не мог. Я не задумываясь залез в окно и вытянул мужчину.