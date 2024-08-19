Дзермант: в отношениях с поляками Беларусь должна делать всё, чтобы не допустить кровопролития

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

На польском направлении оживление. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава готова разговаривать с Минском по поводу снятия напряжения на границе. Поляки все это время пытаются шантажировать нас полным закрытием транспортного сообщения через белорусско-польскую границу.

А сейчас заговорили о том, что можно договариваться. При этом, как обычно, выставляют условия. Хотят освобождения осужденного экстремиста Почобута, который занимался подрывной деятельностью против белорусского государства в интересах Польши, а также выдачи некоего мигранта, который якобы виновен в смерти польского солдата на границе.

Во-первых, что касается упомянутого экстремиста, то белорусские правозащитники уже заявили, что препятствий к переговорам о его дальнейшей судьбе нет, представители польских властей могут приехать к нам и непосредственно на месте заняться этим вопросом, если он им так дорог.