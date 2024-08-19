Дзермант: в отношениях с поляками Беларусь должна делать всё, чтобы не допустить кровопролития

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
На польском направлении оживление. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава готова разговаривать с Минском по поводу снятия напряжения на границе. Поляки все это время пытаются шантажировать нас полным закрытием транспортного сообщения через белорусско-польскую границу.
А сейчас заговорили о том, что можно договариваться. При этом, как обычно, выставляют условия. Хотят освобождения осужденного экстремиста Почобута, который занимался подрывной деятельностью против белорусского государства в интересах Польши, а также выдачи некоего мигранта, который якобы виновен в смерти польского солдата на границе.
Во-первых, что касается упомянутого экстремиста, то белорусские правозащитники уже заявили, что препятствий к переговорам о его дальнейшей судьбе нет, представители польских властей могут приехать к нам и непосредственно на месте заняться этим вопросом, если он им так дорог.
Алексей Дзермант:
Что касается выдачи мигранта, то польская сторона должна предоставить исчерпывающие доказательства его вины и того, что он действительно находится на нашей территории. А лучше всего со своей стороны принять все меры к тому, чтобы на границе уменьшился градус насилия и издевательств в отношении беженцев, потому что главная причина любых инцидентов – это скотское отношение к людям, когда они вынуждены защищать свои жизни, жизни своих близких, женщин и детей.
В отношениях с Польшей важно понимать одну вещь и доводить ее польской стороне. Любые акты милосердия, любые шаги навстречу с белорусской стороны – это только для того, чтобы отношения с западными соседями не перешли опасную черту скатывания к прямому военному конфликту. Мы к нему тоже готовимся, поскольку совершенно правильно не доверяем до конца никаким западным обещаниям.
Но поляки – все-таки славянский народ. И в отношениях с ними, как и с украинцами, Беларусь должна делать все, чтобы не допустить втягивания в кровопролитие. Потому как, по словам Президента, смысл конфликта в регионе – это взаимное уничтожение славянских народов.
Подробнее в видео.