Прямой эфир

ПВО РФ за ночь сбила 51 украинский беспилотник

15 ноября 2024 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Средствами ПВО РФ в течение ночи осуществлена ликвидация 51 украинского БПЛА над российской территорией, пишет ТАСС.

Ночью с 14 на 15 ноября Киев совершил попытку атаковать объекты, расположенные на территории Российской Федерации, сообщили в оборонном ведомстве страны. ВСУ для данных целей применили беспилотники самолетного типа. Так, 36 дронов перехвачены и уничтожены в районе территории Краснодарского края, 3 дрона – в небе над Республикой Крым, 2 БЛА – над Белгородской областью, 10 беспилотников – в районе акватории Азовского моря, информирует Минобороны РФ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Англичане разгромили греков в игре Лиги наций УЕФА
15 ноября 2024 08:03

Англичане разгромили греков в игре Лиги наций УЕФА

Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем коренного народа
15 ноября 2024 08:00

Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем коренного народа

Футбольный матч Франция – Израиль закончился беспорядками
15 ноября 2024 07:47

Футбольный матч Франция – Израиль закончился беспорядками