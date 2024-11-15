ПВО РФ за ночь сбила 51 украинский беспилотник

Средствами ПВО РФ в течение ночи осуществлена ликвидация 51 украинского БПЛА над российской территорией, пишет ТАСС.

Ночью с 14 на 15 ноября Киев совершил попытку атаковать объекты, расположенные на территории Российской Федерации, сообщили в оборонном ведомстве страны. ВСУ для данных целей применили беспилотники самолетного типа. Так, 36 дронов перехвачены и уничтожены в районе территории Краснодарского края, 3 дрона – в небе над Республикой Крым, 2 БЛА – над Белгородской областью, 10 беспилотников – в районе акватории Азовского моря, информирует Минобороны РФ.