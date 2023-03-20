Советский район Минска лидирует по итогам социально-экономического развития за 2022-й

Новости Беларуси. Три района Минска показали лучшие результаты по итогам социально-экономического развития за 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первое место у Советского, далее – Центральный. Замыкает тройку лидеров Октябрьский район. Учитываются промышленные показатели, достижения в образовании, здравоохранении, а еще благоустройство территории. Соревнование проводится для стимулирования работников администраций районов и трудовых коллективов. Главная же цель – перспективное развитие Минска, в частности его промышленного комплекса, потребительского рынка, внешнеэкономической, инвестиционной и инновационной деятельности.