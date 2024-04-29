Ипатов: депутатам важно донести до избирателей повестку ВНС и получить обратную связь

Поручения главы государства, данные делегатам Всебелорусского народного собрания, сегодня, 29 апреля, были в центре внимания депутатов Палаты представителей. Также на рабочем совещании в Овальном зале Дома правительства обсуждалась информационная работа с избирателями по освещению решений, принятых на ВНС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что парламентские инициативы должны быть нацелены на конкретный результат. В чем состоит историческая роль ВНС как высшего органа народовластия, какие задачи будут решаться для сохранения социально ориентированной модели белорусской государственности, значимость эволюционного движения и развития страны, гражданского мира – эти вопросы лягут в основу диалога депутата и избирателя. Люди должны понимать, что они не сторонние наблюдатели. Сегодня спокойствие в стране, противостояние угрозам терроризма и экстремизма зависят от каждого из нас.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Беларуси:

Мы должны обсудить вопросы, связанные не только с обороноспособностью нашего государства. А еще раз подчеркнуть и донести всем о миролюбивости, миролюбивой политике нашего государства, это раз. Второе, ВНС на этом не заканчивается. Мы говорили на собрании о том, что это консолидирующий орган, вырабатывающий стратегические вопросы развития нашего государства. Конечно же, впереди обсуждение вопросов экономического развития страны, утверждение основ внешней и внутренней политики. На повестке дня – формирование наших органов, таких как суды. Вот мы это все должны донести до избирателей и, конечно, получить обратную связь.